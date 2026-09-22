Hasan Usta Kebap’tan 40. yıla özel büyük çekiliş kampanyası

40 yılı geride bırakan Hasan Usta Kebap, 40. kuruluş yıl dönümüne özel kapsamlı bir çekiliş kampanyası başlattığını duyurdu. Yıllardır lezzet tutkunlarını ağırlayan marka, bu özel dönüm noktasını müşterilerine sunacağı 140 değerli hediye ile kutluyor.

Çekilişte yer alan hediyeler ve katılım şartları

Milli Piyango İdaresi onayıyla düzenlenen çekiliş kapsamında katılımcılara elektrikli otomobilden televizyonlara, Dyson ürünlerinden çeşitli ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede toplam 140 hediye dağıtılacak. Milli Piyango mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilen bu çekilişle tüketicilere şeffaf ve güvenli bir katılım zemini sunuluyor.

Mobil uygulama üzerinden siparişle çekiliş hakkı

Kampanyaya katılım süreci markanın dijital kanalları üzerinden yürütülüyor. Hasan Usta Kebap mobil uygulaması üzerinden verilen her 940 TL ve üzerindeki sipariş, müşterilere bir çekiliş hakkı kazandırıyor.

Kampanya dönemi boyunca verilen uygun tutarlı siparişler doğrultusunda kazanılan çekiliş hakları otomatik olarak tanımlanıyor.