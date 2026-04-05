Hasan Şaş'tan Galatasaray'a sert eleştiri

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla sarı-kırmızılılarla puan farkını 1'e indirdi. Maçın ardından konuşan Hasan Şaş, Galatasaray'ın performansını eleştirerek sert ifadeler kullandı.

Hasan Şaş, "Önce açıklama yapan bir başkan; sizin şampiyon olmamanız için şu Türkiye’de şu an %60'lık bir oran var. Çünkü üç yıldır şampiyon oluyorsunuz. Siz Trabzonspor deplasmanını biliyorsunuz, Trabzonspor seyircisini biliyorsunuz. Ona göre hazırlanacaksınız! Yok böyle bir şey. Benim Göztepe maçından da umudum yok. Galatasaray böyle devam ederse şampiyonluğu da kaybeder" dedi.

Takımı eleştiren Hasan Şaş, "Galatasaray konsantre olamamış. Şu lansmanları, bu toplantıları, sponsorları falan bir bırakalım! Orası Oscar ödüllerinin verildiği yer değil. Herkes şık giyinmiş, bu işleri bırakın şampiyonluk gider. Takıma konsantre olun! Bu lansmanları, futbolcuları oralara toplamaları, burası mankenlik yeri değil! Burası futbol yeri. Futbol, profesyonel gibi görünen, amatör ruhla oynanan bir oyundur" ifadelerini kullandı.