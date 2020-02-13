Hasan Şaş'la Erol Bulut sözlü kapıştı: Muhattabım sen değilsin
Galatasaray, kupada Alanyaspor'a elenirken Hasan Şaş ile Erol Bulut arasında diyalog maça damga vurdu.
Galatasaray, 2-0’ın rövanşında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti.
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Müsabakanın devre arasında Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş ile Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut arasında tansiyon yükseldi.
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"Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz": Alanyaspor'un vakit geçirdiğini ve oyunu sürekli durduğunu ifade eden Hasan Şaş'ın Erol Bulut'a "Her şeye itiraz ediyorsunuz, yere yatıyorsunuz" diye çıkıştığı öğrenildi.
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"Benim muhatabım sen değilsin": Erol Bulut'un ise Hasan Şaş'a "Benim muhatabım sen değilsin" demesi üzerine koridorda tansiyonun yükseldiği ancak araya giren kulüp yetkililerinin durumu sakinleştirdiği ifade edildi.
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