Hasan Saltık'ın cenazesinde Kenan İmirzalıoğlu tabutu öptü! Oktay Kaynarca: En son 1 gün önce...

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Kalan Müzik’in sahibi ve kurucusu, müzik yapımcısı Hasan Saltık, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Birçok ünlü ismin katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu.
Müzik yapımcısı Hasan Saltık, 2 Haziran'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Halk müzikte unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışına çıkaran isim olarak bilinen Saltık'ın vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.
Saltık'ın cenazesi dün akşam saatlerinde THY'ye ait uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.
Hasan'ınki iyice zamansız: Cenazeyi teslim almaya gelen Hasan Saltık'ın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya Hasan gerçekten yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine çevresine değil bütün dünyaya katkısı olan, Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi, kaybolan müziklerin arkeoloğu, dostum olduğu için söylemiyorum dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Herkes için ölüm zamansızdır ama Hasan'ınki iyice zamansız" diye konuştu.
Cenaze, kardeşi Kemal Saltık'a teslim edildi. Hasan Saltık'ın cenazesi Kartal Cemevi'ne götürüldü.