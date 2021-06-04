Hasan Saltık'ın cenazesinde Kenan İmirzalıoğlu tabutu öptü! Oktay Kaynarca: En son 1 gün önce...

Hasan'ınki iyice zamansız: Cenazeyi teslim almaya gelen Hasan Saltık'ın arkadaşı Behzat Şahin, "Yeri doldurulamayacak insan derler ya Hasan gerçekten yeri doldurulamayacak insan. Sadece kendisine çevresine değil bütün dünyaya katkısı olan, Türkiye'nin kültür elçisi, sanat elçisi, kaybolan müziklerin arkeoloğu, dostum olduğu için söylemiyorum dünyanın en olağanüstü insanlarından biri. Herkes için ölüm zamansızdır ama Hasan'ınki iyice zamansız" diye konuştu.