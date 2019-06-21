Hasan Mezarcı yıllar sonra ortaya çıktı anısı çıldırttı: Bir gün Allah ile konuşarak gidiyoruz...

19. dönem Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000 yılında kendisini "Meryem'den doğma İsa'yım" diye tanıtmıştı. Kimileri Mezarcı'nın delirdiğini kimileri de girdiği cezaevinde psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek bu ifadelerde bulunduğunu söylemişti. Ancak Hasan Mezarcı, eşiyle ve havarileriyle verdiği son röportajında inanılmaz açıklamalar yaparak mesih olduğunu ısrarla vurguladı.