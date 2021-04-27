Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, zorlu Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu. Şu an için futbolculara farklı bir prim vermeyi düşünmediğini kaydeden Kartal, 'Beşiktaş'a yenileceğimizi tahmin etmiyorum' dedi.

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Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş ile oynayacakları kritik maçtan önce konuştu. Kartal, "Çok önemli bir maç, ligin aşağısı karışık. Beşiktaş'ı yenersek ligin üstü de karışık gibi gözüküyor. İnşallah iyi olan kazanır. Prim normal. Şu ana kadar vermiş olduğum primler gibi devam edeceğim. Farklı bir prim vermeyi düşünmüyorum şu anda." dedi.

"Hakemler bazen sapıtıyor"

Kartal, "Hakemler sahaya ilk çıktıklarında kesinlikle adil bir maç yönetmek için çıkıyorlar ama sahanın içerisindeki olaylardan da mı etkileniyorlar bilemiyorum, bazen sapıtıyor. İnşallah Abdülkadir Bitigen de bu maçı iyi yönetir." diye konuştu.

Hasan Kartal, sözlerine şöyle devam etti: Bu tip maçların bize denk gelmesi iyidir. Beşiktaş için çok önemli bir maç, bizim için de önemli. Biz de daha ligde garantiye alamadık. Gençlerbirliği maçında Boldrin yoktu, o da sakattı. Onun dışında da kadromuzda öyle bir değişiklik yoktu, neticede Remy oynadı maçta. Bazı şeyler söylenir, bunun karşısına geçemeyiz ama biz doğru bildiğimizi yapacağız."

"Fenerbahçeli olması bir şey değiştirmez"

"Bülent Uygun eskiden Fenerbahçeli olabilir, bu bir şeyi değiştirmez. Oynayacak olan çocuklardır, hoca her maçta motive ediyor ve her maçı kazanmak için mücadele ediyor. Bundan en ufak bir kuşkum yok. Zaten kuşkum olacağı bir hocayla da kesinlikle çalışmam. Hiçbir problem olacağını düşünmüyorum."

"Beşiktaş'a yenileceğimizi tahmin etmiyorum"

"Bir her maça kazanmak için çıkıyoruz ama nasip neyse o olur. Bizim çocuklar iyi motive olursa biz Beşiktaş'ı yeneriz diye düşünüyorum. Yukarıda da bir hareket olsun. Heyecanın olduğu yerde futbol daha cezbedicidir. Heyecanın bitmesi kötü. Bu futbola renk katar. Biz bu maçı en azından berabere bitiririz gibi geliyor, Beşiktaş'a yenileceğimizi tahmin etmiyorum."