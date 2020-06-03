HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Hasan Kartal: Oğulcan Çakır'ın görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı

ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Çaykur Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal katıldığı programda, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray ile ağırlıklı olarak görüştüğünü açıkladı.

Abone ol

Haber Global'e konuşan Hasan Kartal, transfer haberlerinde sürekli adı geçen Oğulcan Çağlayan ile ilgili, "Oğulcan Çağlayan sezon sonunda takımdan ayrılacak. Oğulcan'ın görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, bu sezon Rizespor formasıyla 23 maçta 4 gol 2 asistle oynamıştı.

Öte yandan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fransa'dan kahreden haber! Türk anne ve 2 küçük çocuğu havuzda ölü bulundu
Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharında önemli detaylar tespit edildi
Cinayet! Bodrum sahillerini mermer tozu ile Maldivlere çevirmeye kalkıştılar
Prof. Dr. Gaye Usluer'den hayati uyarı! İkinci dalga erken gelebilir
8 ilde başka bir hastalık patlak verdi! Erzincan'da listeye eklendi
OHAL sonrası TSK'da kaç kişi ihraç edildi? Bakan Akar açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Telafi eğitimi dersleri zorunlu mu ne zaman başlayacak MEB takvimi
Bamsı Bey kimdir Kuruluş Osman'daki Bamsı Bey hayatı ve biyografisi
Prof. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması: Salgının bitmesi için iki olasılık var
Bakan Mustafa Varank paylaştı 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir
Almanya’dan flaş Türkiye açıklaması! Görüşüyoruz
Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Yorumlar