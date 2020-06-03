Hasan Kartal: Oğulcan Çakır'ın görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı
Çaykur Rizespor'un Başkanı Hasan Kartal katıldığı programda, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray ile ağırlıklı olarak görüştüğünü açıkladı.Abone ol
Haber Global'e konuşan Hasan Kartal, transfer haberlerinde sürekli adı geçen Oğulcan Çağlayan ile ilgili, "Oğulcan Çağlayan sezon sonunda takımdan ayrılacak. Oğulcan'ın görüşmeleri Galatasaray ağırlıklı" ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, bu sezon Rizespor formasıyla 23 maçta 4 gol 2 asistle oynamıştı.
Öte yandan Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.