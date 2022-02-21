Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden teklif! Ünü Türkiye'yi aştı

Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, biletleri günler öncesinden tükenen Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversite'sinden davet aldı. Ünlü komedyen 22 Şubat'ta Oxford Üniversitesi'nde "Evrensel Mizah" konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.