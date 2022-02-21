Hasan Can Kaya'ya Oxford Üniversitesi'nden teklif! Ünü Türkiye'yi aştı
Hasan Can Kaya'nın ünü ülke sınırlarını aştı! Oxford Üniversitesi'nden davet aldı.
Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya, biletleri günler öncesinden tükenen Avrupa turnesine devam ederken, Oxford Üniversite'sinden davet aldı. Ünlü komedyen 22 Şubat'ta Oxford Üniversitesi'nde "Evrensel Mizah" konulu özel bir söyleşi gerçekleştirecek. Ünlü komedyeni izlemeye gelen akademisyen ve öğrenciler geleneksel olarak siyah kravat takacak.
Hasan Can Kaya'nın ünü Türkiye sınırlarını aştı. Avrupa turnesine Almanya, İsviçre, İsveç, Avusturya'da devam eden Hasan Can Kaya, Oxford Üniversitesi'nde akademisyenler ve öğrencilerle 22 Şubat'ta söyleşiye katılacak.
"Konuşanlar" programıyla popüler olan komedyen Hasan Can Kaya'nın Oxford Üniversitesi'ndeki söyleşinin odağında da mizah olacak.
'Evrensel Mizah' konulu buluşmada, ünlü komedyenin geliştirdiği komedi tekniğinin yanı sıra dünyada herkese hitap eden, herkesi güldürebilen mizah nedir sorusuna cevap aranacak.