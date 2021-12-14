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Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

EXXEn Konuşanlar programının son günlerde 'küfür' tartışamalarının ve eleştirilerin hedefi olan sunucusu Hasan Can Kaya Anadolu Turnesi'nde büyük ilgi görüyor. Son olarak Denizli'de olan Kaya için metrelerce kuyruk oluştu ve biletleri 24 saatte tükendi.

Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

EXXEN adlı Acun Ilıcalı'ya ait dijital platformda Konuşanlar programıyla son günlerde 'küfür' diyalogu ile RTÜK'in de incelemesine girerek gündemde olan Hasan Can Kaya, Anadolu turnesine devam ediyor. Son zamanlarda programındaki küfürlerle eleştirilerin hedefi olan ünlü komedyen, stand up gösterisiyle hayranlarıyla buluşuyor. Hasan Can Kaya'nın son durağı ise Denizli oldu. Kaya'nın binlerce hayranı, gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

YouTube'da yayınladığı Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, stand up gösterisiyle Anadolu turnesine çıktı.

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Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

Diyarbakır, Van, Malatya, Mersin ve Kayseri'den sonra ünlü komedyenin son durağı Denizli oldu.

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Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

Biletleri 24 saatte tükenen gösterin için metrelerce kuyruk oluştu. 

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