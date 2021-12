Hasan Can Kaya'ya Denizli'de metrelerce kuyruk! Biletler Anadolu turnesinde 24 saatte tükendi

EXXEN adlı Acun Ilıcalı'ya ait dijital platformda Konuşanlar programıyla son günlerde 'küfür' diyalogu ile RTÜK'in de incelemesine girerek gündemde olan Hasan Can Kaya, Anadolu turnesine devam ediyor. Son zamanlarda programındaki küfürlerle eleştirilerin hedefi olan ünlü komedyen, stand up gösterisiyle hayranlarıyla buluşuyor. Hasan Can Kaya'nın son durağı ise Denizli oldu. Kaya'nın binlerce hayranı, gösterinin gerçekleşeceği salonda metrelerce kuyruk oluşturdu.