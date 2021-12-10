Hasan Can Kaya'nın Exxen'deki Konuşanlar programı için RTÜK'ten son açıklama: Ceza alması...
EXXEN'de Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' ismiyle yayınlanan programıyla ilgili gündemden düşmeyen 'küfür' tartışmasının ardından programla ilgili inceleme başlatan RTÜK'ten son dakika açıklama... Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar ceza alacak mı? İşte yanıtı...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Hasan Can Kaya'nın konuğunun ailesine ettiği küfürle gündeme gelen Konuşanlar programına ilişkin başlatılan incelemeyle ilgili yeni açıklama yaptı. Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi inceleme başlattığımızı söyledik. İnceleme başlatılması demek; o yapıma, programa veya o platforma ceza anlamına gelmez. İnceleme başlatılması demek, o konuya RTÜK'ün bakıyor anlamına gelir" dedi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, son olarak programına katılan bir genç kızın ailesine ettiği küfür ile gündeme gelen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını duyurmuştu.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları programına konuşmacı olarak katılan ve burada konuya ilişkin açıklamalar yapan Şahin, inceleme başlatılmasının, o platform veya programa cezai işlem uygulanması anlamına gelmediğini vurguladı.
Devamlı şikayet gelen aynı konular üzerinde yayınlar yapılmaya başlanıldığı zaman devreye girdiklerini aktaran Şahin şöyle konuştu:
"Aslına bakacak olacaksanız biz herkesin ilgi alanına giren konuları bırakalım, fakat durmadan eğlence ile alakalı bilgileri verelim, şunu vermeyin, bu siyasi görüşü yüceltin gibi uygulamalar içerisinde olmamız mümkün değil, bunu yapmıyoruz.