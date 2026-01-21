BIST 12.823
DOLAR 43,30
EURO 50,78
ALTIN 6.741,06

Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç

|
Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ABD tatili sırasında Hollywood yıldızı Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşması, Law'ın Türk sinemasına ve özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a olan hayranlığıyla dikkat çekti. Kaya, sosyal medya hesabından Jude Law ile çekilen fotoğrafını "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor" notuyla paylaştı ve Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç - Resim: 1

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ABD tatili sırasında Hollywood yıldızı Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşması, Law'ın Türk sinemasına ve özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a olan hayranlığıyla dikkat çekti. 

16
Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç - Resim: 2

Kaya, sosyal medya hesabından Jude Law ile çekilen fotoğrafını "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor" notuyla paylaştı ve Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

26
Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç - Resim: 3

Sosyal medyanın ve talk-show dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, tatil için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya yıldızı Jude Law ile karşılaştı. Tesadüfi buluşmayı ölümsüzleştiren Kaya, ünlü aktörle yaptığı sinema sohbetinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.

36
Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç - Resim: 4

"BABAMDAN 5 YAŞ KÜÇÜK AMA BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYOR"

Hasan Can Kaya, 53 yaşındaki Jude Law ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından esprili bir notla yayınladı. Ünlü oyuncunun formuna dikkat çeken Kaya, "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool hem de sinefil" ifadelerini kullanarak Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.

46