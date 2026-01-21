Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç

"BABAMDAN 5 YAŞ KÜÇÜK AMA BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYOR"

Hasan Can Kaya, 53 yaşındaki Jude Law ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından esprili bir notla yayınladı. Ünlü oyuncunun formuna dikkat çeken Kaya, "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool hem de sinefil" ifadelerini kullanarak Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.