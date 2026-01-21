Hasan Can Kaya'dan Jude Law itirafı! Babam yaşında benden genç
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ABD tatili sırasında Hollywood yıldızı Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşması, Law'ın Türk sinemasına ve özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a olan hayranlığıyla dikkat çekti. Kaya, sosyal medya hesabından Jude Law ile çekilen fotoğrafını "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor" notuyla paylaştı ve Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.
Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, ABD tatili sırasında Hollywood yıldızı Jude Law ile karşılaştı. İkilinin buluşması, Law'ın Türk sinemasına ve özellikle yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a olan hayranlığıyla dikkat çekti.
Kaya, sosyal medya hesabından Jude Law ile çekilen fotoğrafını "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor" notuyla paylaştı ve Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.
Sosyal medyanın ve talk-show dünyasının sevilen ismi Hasan Can Kaya, tatil için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya yıldızı Jude Law ile karşılaştı. Tesadüfi buluşmayı ölümsüzleştiren Kaya, ünlü aktörle yaptığı sinema sohbetinin detaylarını takipçileriyle paylaştı.
"BABAMDAN 5 YAŞ KÜÇÜK AMA BENDEN GENÇ GÖRÜNÜYOR"
Hasan Can Kaya, 53 yaşındaki Jude Law ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından esprili bir notla yayınladı. Ünlü oyuncunun formuna dikkat çeken Kaya, "Adam babamdan 5 yaş küçük, benden genç görünüyor. Samimi, cool hem de sinefil" ifadelerini kullanarak Law'ın enerjisine hayran kaldığını belirtti.