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Hasan Can Kaya teklif üstüne teklif alıyor

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Hasan Can Kaya teklif üstüne teklif alıyor

Birçok dijital platform, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den sürpriz bir kararla ayrılan Hasan Can Kaya'yı kadrosuna katmak için yarışa girdi.

Hasan Can Kaya teklif üstüne teklif alıyor - Resim: 1

Youtube'daki 'Konuşanlar' programıyla tanınan ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya'nın ünlü televizyoncu ile işbirliğini sonlandırması hem medya sektöründe hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Hasan Can Kaya teklif üstüne teklif alıyor - Resim: 2

Kaya'ya, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen dijital platformlarından teklifler yağdığı öğrenildi.

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Hasan Can Kaya teklif üstüne teklif alıyor - Resim: 3

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Prime Video, Netflix, Disney Plus, Max ve Gain gibi dev platformlar, Hasan Can Kaya'yı kendi bünyelerine katmak için adeta yarış halinde. 

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Hasan Can Kaya teklif üstüne teklif alıyor - Resim: 4

PARAYI ELİNİN TERSİYLE İTTİ
Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

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