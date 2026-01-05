Hasan Can Kaya "en büyük pişmanlığım" dedi! Bakın neymiş...
Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde büyük başarı elde eden 'Kuru Otlar Üstüne' filmi için başrol teklifi aldığını belirtti. Ancak Kaya, çekimlerin Erzurum'da yapılacağı bir dönemde yoğunluğu nedeniyle bu teklifi reddetti. Bu kararını hayatının hatası olarak nitelendiren Kaya, kariyerindeki en büyük pişmanlığını yaşadığını dile getirdi.
Çekimlerin Erzurum'da yapılacağını belirten ünlü isim, o dönemki yoğunluğu nedeniyle teklifi reddettiğini dile getirdi.