Harvey Weinstein iğrençlikleri bitmiyor! Odaya kilitleyip mastürbasyon yapmış
Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'ın skandalları bitmek bilmiyor. Weinstein'ın arkadaşı tarafından, otel odasına kilitlenen bir modelin anlattıkları mide bulandırdı. Modelin karşısına geçip mastürbasyon yapmış.
Hollywood'un ünlü tacizci yapımcısı Harvey Weinstein'ın duruşmaları devam ediyor. Geçtiğimiz gün Weinstein’ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen ve duruşmada kilit bir tanık olarak tanımlanan 34 yaşındaki Jessica Mann, Weinstein'ın avukatı tarafından sorgulanınca panik atak geçirmişti. Duruşma iptal edilirken genç kadın apar topar adliyeden çıkarılmıştı.
Ayrıca 67 yaşındaki Weinstein’in New York’taki tecavüz davasında jüriye yapımcının beş tane çıplak fotoğrafı gösterilmişti. Sapık yapımcıyla ilgili yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Harvey Weinstein'ın arkadaşı tarafından, tuzağa düşürülerek otel odasına kilitlenen bir modelin karşısında mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.
Dava sırasında sunulan delillerden bir tanesinde olayın geçtiği iddia edilen Beverly Hills otelinden görüntüler oldu.
30 yaşında olan model Lauren Marie Young verdiği ifadede 2013 yılında Weinstein'ın onun gözleri önünde mastürbasyon yaptığını söyledi.