Harvey Weinstein iğrençlikleri bitmiyor! Odaya kilitleyip mastürbasyon yapmış

Ayrıca 67 yaşındaki Weinstein’in New York’taki tecavüz davasında jüriye yapımcının beş tane çıplak fotoğrafı gösterilmişti. Sapık yapımcıyla ilgili yeni bir iddia daha gündeme bomba gibi düştü. Harvey Weinstein'ın arkadaşı tarafından, tuzağa düşürülerek otel odasına kilitlenen bir modelin karşısında mastürbasyon yaptığı ortaya çıktı.