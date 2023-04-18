Harun Can hayatının şoku yaşadı! Köpeğini sevdirmeyince olanlar oldu
|
Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tokat ve yumruklu saldırıya uğradı. Harun Can, soluğu karakolda alarak kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu. İşte haberin ayrıntıları...
Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.
17
Sabah'ın haberine göre, kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti.
27
Yaklaşık 20 metre boyunca takip edilen Can'ın önünü erkek şahıs Ali T., kesti.
37
Harun Can kulaklığını çıkararak "Bir şey mi dediniz, duymadım" dedi.
47