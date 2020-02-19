Harika cilt için besleyen koruyan güçlendiren 10 süper besin!
Bazı besinler içerdikleri moleküller sayesinde cildi onarmaya katkı sağlamaktadır. İşte cilt sağlığı için neler yenilmelidir? Cildimize iyi gelecek besin maddelerini sizler için derledik.
Ceviz: Soğuk kış günlerinde, içeriğindeki omega 3 ve omega 6 sayesinde cildin doğal yağ bariyerini oluşturmaya yardımcı olan ve cildin kurumasının önüne geçen ceviz, lekelere karşı koruyuculuk üstleniyor. İçeriğindeki önemli bir antioksidan olan E vitamini ve çinko ile de cildi besliyor, yara iyileşmesinde etkili olmaktadır.
Greyfurt: C vitamini, kolajen ve elastinin içeriği ile greyfurt cildi korumaya yardım ediyor. Yazın güneşin etkisiyle oluşabilen kırışıklıklar ve lekeleri azaltmaya yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendirerek, iltihaplı cilt problemlerini engelliyor.
Balkabağı: Yüzde 90’ı su olan balkabağında potasyum, magnezyum, çinko, kalsiyum, fosfor ve demir gibi çok önemli mineraller bulunuyor. Ayrıca A vitamini açısından oldukça zengin olan balkabağı, retinoid adı verilen bileşikler sayesinde de sivilce, iltihap ve diğer cilt problemlerinin iyileşmesinde yardımcı oluyor.
Yeşil Çay: Yeşil çay antioksidan kapasitesi sayesinde cildin yenilenmesini hızlandırır ve kolajen üretimini destekler. DNA’nın zarar görmesini engeller ve yaşlanmayı geciktirir. Ayrıca yeşil çayda bulunan polifenol adı verilen bileşikler antiinflamatuar etki göstererek vücutta iltihaplanmayı azaltabilir.