Harika Avcı'nın sefalet içinde yaşadığı söyleniyordu 1 milyon 568 bin TL çaldırdı!

Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu. Kendisine iftira atıldığını savunan hizmetli Sunay Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.



