Harika Avcı 1 milyon 568 bin TL çaldırdı! Sefalet içinde yaşadığı söyleniyordu
Harika Avcı'nın kirasını ödeyemeyecek kadar zor durumda olduğu söylenmişti. Avcı'nın yatağının altında sakladığı 1 milyon 568 bin lirası hizmetçisi tarafından çalındığı iddiasıyla iddianame düzenlendi.
Geçtiğimiz haftalarda Harika Avcı'nın parasının olmadığı hatta kirasını ödeyemediği söylenince sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, destek olmuş, kirasını ödemişti. Meğer Avcı'nın durumunun kötüleşmesinde hizmetçisinin çaldığı paranın da payı varmış.
Harika Avcı evinde sakladığı 1 milyon 568 bin liranın çalındığını ifade ederek yanında çalışan kişiden şikayetçi oldu. Kendisine iftira atıldığını savunan hizmetli Sunay Y. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Avcı, ifadesinde yatak odasında bulunan bazanın altında sakladığı paranın hizmetlisi Sunay Y., tarafından çalınmış olabileceğini çünkü, söz konusu paranın bulunduğu yere sadece hizmetlisinin girebildiğini ileri sürmüştü.
Avcı'nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Sunay Y., parayı çalmadığını, kendisine iftira atıldığını, aslında Avcı tarafından kendisinin darp edildiğini ileri sürerek suçlamaları reddetmişti.