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Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinden esrar çıktı! Türkiye'dekiler de var mı?

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinden esrar çıktı! Türkiye'dekiler de var mı?

Dünyaca ünlü jelibon markası Haribo, uyuşturucu skandalıyla çalkalandı. Hollanda'da satışa sunulan bazı Haribo paketlerini alanlar, yediklerinde kendini kötü hissetmeye başladı. Yapılan incelemelerde söz konusu jelibonların içine esrar olduğu ortaya çıktı. Ülkedeki tüm ürünler toplatılırken, Haribo'dan uyuşturucu skandalıyla ilgili açıklama geldi. Türkiye dahil diğer ülkedeki ürünlerle ilgili de bilgi verildi.

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Haribo jelibonlarındaki uyuşturucu skandalı bir anda tüm dünyada gündem oldu. Hollanda'da satılan ürünlerde esrar olduğu belirlendi. Jelibonları yiyenlerden gelen şikayetler sonrası harekete geçen Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tüketen kişilerin kendini kötü hissettiğini bildirdi.

Tüm ürünlerini geri çağırdı

BBC’de yer alan habere göre; yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.

Son tüketim tarihi ocak 2026 

Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.

Polis yetkilileri, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA’dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.

Haribo'dan BBC’ye yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi.

Türkiye güvenli mi?

Şirket, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.

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