Hapsi istenen Aygün Aydın'dan olay itiraf: Avukat tutacak param yok, eskortluk yapacağım

Hakan Sabancı ile yaşadığı flört mesajlaşmalarını ifşa ederek gündeme gelen Aygün Aydın, sosyal medya hesabından Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yürütülen soruşturmanın ardından hapsinin talep edilmesinin ardından "Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle" diye paylaşım yaptı. Aydın bu açıklamaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanlığı, İstanbul barosu ve Aile Bakanlığı'nı etiketleyerek yardım istedi.