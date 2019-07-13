Hapis cezası alan Pucca'ya bir şok daha! Kitapevi bakın ne yaptı

Hapis cezası verildi sizi özendirdiğim için. Tek başıma var olma mücadeleme özenmeyip, saçma bir tweete özenmişsiniz, adalet öyle diyor maalesef. Ben çok kötüyüm, gerçekten perişan haldeyim bunu bile nasıl yazdım inanın bilmiyorum.. Ama bana verdiğiniz desteği görünce, arkamda bu kadar insan olduğunu hissedince kalkmam lazım. Her şey için teşekkür ederim, üst mahkemeye başvurduk umarım bu saçma durumdan kurtuluruz.