Hannover'de bir futbolcu Corona virüslü çıktı

Hannover 96 takımının defansını koruyan Timo Hübers'in Corona virüs testlerinin sonucu pozitif geldi. Oyuncu karantinaya alındı.

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Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 takımının Almanyalı defans oyuncusu 23 yaşındaki Timo Hübers'in corona virüs testleri pozitif çıktı. Hannover 96 takımı Hübers'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından oyuncunun karantinaya alındığını açıkladı.

Etkinlikte virüse kapılan arkadaşı üzerine teste girdi

Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki futbolcunun, cumartesi günü katıldığı bir etkinlikte arkadaşının bu virüse yakalandığını öğrenince teste girdiği ve sonuçların pozitif olduğu belirtildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre oyuncunun karantinaya alındığı ve tüm takım ile teknik heyetin de testten geçtiği ifade edildi