Hanife mini elbiseyle sallandı dekoltesine yorum yağdı
Bir zamanlar ekranların en çok izlenen izdivaç programlarından biriyle fenomen olan Hanife Gürdal önce başını açtı sonra bikini giydi. Verdiği pozlarla hep eleştiri oklarının hedefinde olan Hanide Gürdal bu kez mini elbisesiyle sallandı, takipçileri yorum yağdırdı.
Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal yine yaptıkları ile konuşulmaya devam ediyor. Önce saçını açan sonra bikini giyen Hanife'ye takipçileri sık sık tepki gösterse de Hanife paylaşımlarına devam ediyor.
İzdivaç programı sonrası, TV8'deki bir dizide yer almaya hazırlanırken dizisi yayından kaldırılan Hanife işsiz kalmış ve İzmir'de bir benzin istasyonunda pompacılık yapmaya başlamıştı.
Pompacılık işinden de aradığını bulamayan Hanife radikal bir kararla başörtüsü çıkardığını açıklamış büyük tepki almıştı. En büyük tepkiyi hayranlarından alan Hanife'nin yeni halini eleştirenlerin yanısıra beğenenler de oldu.
Yaklaşık 2 yıldır yeni haliyle poz veren Hanide gün geçtikçe açılmaya devam etti. Önce mini elbise sonra bikini giyen Hanife gelen kötü yorumlara karşılık olarak 'Daha g.tümü açacağım şeklinde talihsiz bir açıklama yapmıştı.