Hanife mini elbiseyle sallandı dekoltesine yorum yağdı

Katıldığı bir izdivaç programında hiçbir talibini beğenmeyen ve kısa sürede tavırları ile fenomen olan Hanife Gürdal yine yaptıkları ile konuşulmaya devam ediyor. Önce saçını açan sonra bikini giyen Hanife'ye takipçileri sık sık tepki gösterse de Hanife paylaşımlarına devam ediyor.