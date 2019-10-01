Hanife Gürdal'ın sütyeni takipçilerini çıldırttı sosyal medya ikiye bölündü
Başını açmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar nedeniyle sıklıkla gündeme gelen Hanife Gürdal, son fotoğrafındaki sütyen detayı nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.
Zuhal Topal'ın izdivaç programında başörtülü gelin adayı olarak hafızalara kazınan Hanife Gürdal ne yaparsa yapsın gündem olmaya devam ediyor. Havuz pozunun ardından bikinili pozlarıyla da günlerce konuşulan Gürdal, bu sefer giydiği tişörtün içinden belli olan sütyeni nedeniyle konuşulmaya başlandı.
Başını açması nedeniyle kimilerinden destek kimilerinden tepki gören Gürdal, son yaptığı paylaşımla onlarca uyarı ve tepki mesajı aldı. İşte Hanife'nin çok konuşulan paylaşımı ve gelen tepkiler...
- "Bu kız izdivaç programında kapalı türbanlı değil miydi ne ara açılmış? İçi dışı görünüyor tövbeler olsun"
- "Nasıl kızsın ya sütyenin belli ne biçim insansın sen?"
- "Göğüsler belli oluyor Hanife hanım"
- "Sütyenin yamulmuş. İğrenç!"
Destek de geldi: Hanife'ye tepki gösterenlerin yanı sıra, onu savunup yorum yapanlar da oldu. Kimileri, "Sizin insanların dış görünüşüne laf etmeye hakkınız yok. Herkes hadini bilsin önce" diyerek eski gelin adayını destekledi.