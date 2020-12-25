Hanife Gürdal'ın radikal değişimi şoke etti yeni imajını Instagram'dan paylaştı
Hanife Gürdal, imajını değiştirdi. Yıllardır uzun saçlarıyla tanınan Hanife Gürdal, evde sıkılınca saçını kısacık kesti.
Yıllar önce popüler olan evlilik programlarına gelin adayı olarak katılan Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gürdal son olarak yeni imajıyla gündem oldu.
Her anını 587 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Hanife Gürdal, önceki gün kendisinde bir değişiklik yapmak istediğini söyleyerek evde saçlarını kesti.
Bugün makyaj yaparak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Gürdal'ın eski halinden eser kalmadı.
Fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile evlendikten sonra Trabzon'a taşınan Hanife Gürdal, evde olduğu süreçte sosyal medya üzerinden reklam işbirlikleri yapıyor.