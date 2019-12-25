Hanife Gürdal'ın 'Hamilelik vakası yüzünden evlendik' demesi eşi Kemal Ayvaz'ı kızdırdı

Geçtiğimiz günlerde eşi Ayvaz ile arabada çektiği videoda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" deyince ise hamilelik dedikoduları hız kazanmıştı.