Hanife Gürdal'ın 'Hamilelik vakası yüzünden evlendik' demesi eşi Kemal Ayvaz'ı kızdırdı
Aniden sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal, hamilelik iddialarını tiye aldı. Gürdal'ın yaptığı espri ise eşini kızdırdı.
Zuhal Topal ve Esra Erol'un evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, başını açmasıyla sosyal gündemine oturmuştu. Ardından verdiği açık ve cesur pozlarıyla da gündemde kalmayı başaran Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile apar topar evlenerek herkesi şok etmişti. Ani evlilik Gürdal'ın hamile olduğu iddialarını ortaya atmıştı.
Geçtiğimiz günlerde eşi Ayvaz ile arabada çektiği videoda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" deyince ise hamilelik dedikoduları hız kazanmıştı.
Birkaç gündür hamile olduğu iddiaları ortaya atılan Hanife Gürdal, dün akşam Instagram hesabından video paylaşarak konu hakkında sessizliğini bozdu.
Eşiyle yolda yürürken video paylaşan Gürdal, "Uzun zamandır konuşuyordunuz; evet haklısınız, bir hamilelik vakası yüzünden evlendik. Kemal hamile." diyerek iddiaları tiye aldı. Eşinin esprisine sinirlenen Ayvaz ise "Valla vuracağım ağzına" diyerek tepki gösterdi.