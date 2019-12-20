Hanife Gürdal'ın hamilelik iddiası bomba! Kemal Ayvaz'la aniden evlenmişti
Aniden sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal hakkındaki hamilelik iddia sosyal medyayı karıştırdı. Olay açıklamalar yaptı.
İzdivaç programıyla tanınan gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Sürpriz evlilik herkesi şaşırtırken Ayvaz çiftinden kafaları karıştıran bir açıklama geldi.
Hanife, evliliğinin ani olmasıyla ilgili eşi Kemal Ayvaz ile beraber arabada çektikleri bir video yayınladı. Eşi Ayvaz, şunları söyledi:
Evlilik bizim için de ani oldu: "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız."
Kemal Ayvaz'ın bahsettiği ani nikah kararı ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceği iddiasını getirdi. Açıklamaların ardından ise sosyal medyada herkes Hanife'nin hamile olduğunu konuştu