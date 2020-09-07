Hanife Gürdal'dan olay isyan! 'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım'

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Gürdal, önceki gün paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı?''