Hanife Gürdal'dan olay isyan! 'Kocamla vakit geçirmekten sıkıldım'
Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından yaptığı isyanla herkesi şaşırttı. Güral, artık eşiyle vakit geçirmek istemediğini söyledi.
Geçtiğimiz yıllarda televizyon ekranlarında yayımlanan evlilik programlarının her ikisine de katılıp, sivri dili ve çıkışlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Hanife Gürdal, aradan geçen yıllarla sosyal medyada fenomen oldu ve kapalıyken açılmasıyla adından uzun uzun bahsettirdi.
Kemal Ayvaz'la aniden evlenmesiyle de magazin gündemini oldukça meşgul eden Hanife Gürdal, şimdilerde sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak Gürdal, kadın takipçilerine seslendiği videoyla yine gündeme geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerin başında gelen Gürdal, önceki gün paylaştığı videoda şunları söyledi:
"Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı?''
''Kocamla vakit geçirmek istemiyorum. Ağlarmışım... Sinirlerim bozuluyor artık. Artık Kemal'le vakit geçirmek istemiyorum gerçekten."