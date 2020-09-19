Hanife Gürdal'dan eski eşine olay yaratan gönderme! Bakın ne dedi
Katıldığı izdivaç programları ile şöhreti yakalayan Hanife Gürdal'ın, boşanmanın ardından sosyal medya hesabından eski eşine göndermeler olay oldu.
Zuhal Topal'ın evlilik programlarında eş aramasıyla tanınan ardından sosyal medyada tesettürden çıkarak kapalılıktan vazgeçtiğini duyurmasıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde uzun bir süre konuşulan Hanife Gürdal'dan sürpriz bir karar alarak eşinden boşanmıştı.
9 ay önce aniden sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenerek şaşırtan Hanife Gürdal ani kararla boşanması herkesi şaşırttı. Evliliği yalnızca 9 ay süren Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından Kemal Ayvaz'la olan fotoğraflarını silmişti.
Evlenip Trabzon'a yerleşen Hanife, "Ya evdeyim ya da kendimden büyük bir hem cinsimle dışarı çıkıyorum. Bu evi böyle bırakıp gitmek istemedim" dedi.
Arkamdan konuşurken düşün: Eski eşine seslenen Hanife, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacak kadar iyi hissetmiyorum. Kendisine rica ediyorum benimle ilgili düşünme konuşma. Bundan sonra hayatımda olma. Burası benim evim, düzenimi bırakıp gitmiyorum. Emeklerimi de sana yar etmiyorum. Arkamdan konuşurken düşün. Kavga edip rezil duruma düşmek istemiyorum" ifadelerini kulandı.