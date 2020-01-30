Hanife Gürdal yeni bombasını duyurdu Kemal Ayvaz ile arası kötü deniyordu

Evlilik programlarıyla tanınan ardından başını açmasıyla sosyal medyanın gündemine oturan Hanife Gürdal, geçtiğimiz aylarda aniden evlenmesiyle takipçilerine şok yaşatmıştı. Fotoğrafçı Kemal Ayvaz'la hamile olduğu için evlendiği iddialarıyla dalga geçen Gürdal, bir anda kocasıyla fotoğraflarını silince ise ayrılacağı konuşulmuştu.