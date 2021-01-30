Hanife Gürdal kocasından ayrıldığını küfürlerle anlattı dekolteli pozları da olaydı
Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile ayrılık kararı aldı. Kocasına kızdığı için dekolteli pozlarını yayımlayan Gürdal, ayrılığı küfürlerle anlattı.
Evlilik programlarıyla adını duyuran ardından sosyal medyada fenomen olan Hanife Gürdal, son zamanlarda Instagram'da yaptığı dekolteli paylaşımları ve özel hayatıyla ön planda. Özellikle başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı olay paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gürdal, geçtiğimiz günlerde eşi Kemal Ayvaz ile fotoğraflarını sildi.
Fotoğraflarını silmesiyle hızını alamayan Gürdal, olay paylaşımlara imza attı. Evlilik programlarına katıldığı dönem başı kapalı olup açmasıyla gündeme bomba gibi düşen fenomen, eşi Kemal Ayvaz'a kızınca Instagram'da dekolteli pozlarını paylaşmaya başladı.
İlk olarak mini etekli halini Instagram'ın hikaye kısmından paylaşan Gürdal, kendisine gelen tepkilere ise hiç aldırmadı.
Evliliğinde krizler yaşandığı ortaya çıkan Gürdal'ın son paylaşımı ise artık takipçilerine 'Yok artık' dedirtti.