Hanife Gürdal kocasından ayrıldığını küfürlerle anlattı dekolteli pozları da olaydı

Evlilik programlarıyla adını duyuran ardından sosyal medyada fenomen olan Hanife Gürdal, son zamanlarda Instagram'da yaptığı dekolteli paylaşımları ve özel hayatıyla ön planda. Özellikle başörtüsünü çıkardıktan sonra yaptığı olay paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Gürdal, geçtiğimiz günlerde eşi Kemal Ayvaz ile fotoğraflarını sildi.