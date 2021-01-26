Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz'a kızdı açık saçık pozlarını paylaşmaya başladı
Dekolteli pozlar yayımlamaya başlayan Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'la fotoğraflarını sildi. Göğüs dekolteli yeni bir pozunu yayımladı.
Televizyon ekranlarında bir dönem yayımlanan evlilik programlarıyla uzun süre ekranlarda kalan Hanife Gürdal, sosyal medya fenomeni olunca hayatının eşini buldu. Fotoğrafçı olduğu bilinen Kemal Ayvaz ile geçtiğimiz yıl evlendi.
Fakat evliliklerinde sıklıkla krizler çıkmaya başladı. Hatta bir dönem Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile boşanma kararı aldı. İkili, evliliklerini yoluna koymayı başardı derken yeni bir kriz ortaya çıktı. Hanife Gürdal, Instagram'da kocasıyla olan fotoğraflarını sildi. Instagram'daki profil resmini de kaldırdı.
Eşi Kemal Ayvaz'ı kızdırmak için yaptığı ise tepki çekti. Hanife, geçtiğimiz gün sosyal medyada mini etekli bir fotoğrafını paylaştı.
Instagram'ın hikaye kısmından paylaşım yapan Hanife Gürdal'ın mini etekli fotoğrafını görenler neye uğradığını şaşırdı.