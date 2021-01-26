Hanife Gürdal kocası Kemal Ayvaz'a kızdı açık saçık pozlarını paylaşmaya başladı

Fakat evliliklerinde sıklıkla krizler çıkmaya başladı. Hatta bir dönem Hanife Gürdal, Kemal Ayvaz ile boşanma kararı aldı. İkili, evliliklerini yoluna koymayı başardı derken yeni bir kriz ortaya çıktı. Hanife Gürdal, Instagram'da kocasıyla olan fotoğraflarını sildi. Instagram'daki profil resmini de kaldırdı.