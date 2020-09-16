Hanife Gürdal 'kocam Kemal Ayvaz'dan sıkıldım' demişti evlilik 9 ay sürdü boşandılar
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın Kemal Ayvaz ile evliliği yalnızca 9 ay sürdü. Evlilik programlarıyla tanınan Gürdal, son olarak ''eşimden sıkıldım'' açıklaması yapmıştı.
Bir dönem televizyonda yayımlanan evlilik programlarında eş aramasıyla tanınan ardından sosyal medyada tesettürden çıkarak kapalılıktan vazgeçtiğini duyurmasıyla sosyal medyada ve magazin gündeminde uzun bir süre konuşulan Hanife Gürdal'dan sürpriz bir karar geldi.
9 ay önce aniden sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlenerek şaşırtan Hanife Gürdal, boşandı. Evliliği yalnızca 9 ay süren Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından Kemal Ayvaz'la olan fotoğraflarını sildi. Ayvaz da bu hamleyi karşılıksız bırakmadı ve Instagram'dan Gürdal ile olan paylaşımlarını kaldırdı.
Kimselere haber vermeden evlenen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından her zaman Kemal Ayvaz ile paylaşımlar yapıp ne kadar mutlu olduğuna dair paylaşımlar yapıyordu ki son paylaşımı bunların zıttı yönündeydi.
Hanife Gürdal son olarak sosyal medya hesabı Instagram'dan şunları yazmıştı:
"Benim gibi İzmir'den Trabzon'a gelin gelen arkadaşlar var mı? Günde en azından bir kahve için dışarı çıkmaya bayılırım. Benimle bir kahve içmek isteyen arkadaşlar var mı?''