Hanife Gürdal Kemal Ayvaz'la nikahına katılan ailesinin resimleriyle 2019'a elveda etti!
Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal sevgilisi Kemal Ayvaz ile ani bir karar alarak nikah masasına oturdu. Ailesinin nikaha katılmadığı yönündeki iddialara Hanife sosyal medyadan cevap verdi.
Katıldığı evlilik programlarının ardından gündem olan Hanife Gürdal, sonrasında başörtüsünü çıkarmasıyla magazin gündeminin çok konuşulan isimleri arasına girmeye başladı.
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Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Hanife, sevgilisi Kemal Ayvaz'la aniden evlendi. Hanife nikah törenine ailesinin katılmadığı yönündeki paylaştığı fotoğraflarla cevapladı.
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"2019'u aşkla uğurluyorum" diyerek paylaşım yapan Gürdal, "Hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve birlik diliyorum. Sevmeyi bildiğiniz sevilmeyi hak ettiğiniz bir 2020 diliyorum.
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Biraz geçmişten en çokta yakın geçmişten çok sorduğunuz soruların cevabını verdim kaydırarak bakabilirsiniz" diyerek nikahında çektirdiği aile fotoğraflarını paylaştı.
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