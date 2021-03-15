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Hanife Gürdal kafaları karıştırdı! Dekolteli pozlarını tek tek sildi! Sebebi ise bakın ne

Evlilik programı ile tanınan fenomen gelin Hanife Gürdal sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını silmesi kafaları karıştırdı.

Hanife Gürdal kafaları karıştırdı! Dekolteli pozlarını tek tek sildi! Sebebi ise bakın ne

İzdivaç programlarında tanınan ardından sosyal medyada başını açmasıyla olay yaratan fenomen gelin Hanife Gürdal, geçtiğimiz yıl evlendiği Kemal Ayvaz'la boşanma kararı aldı. Mutlu anlarını sıklıkla sosyal medyada paylaşan Gürdal, boşanma kararıyla beraber Kemal'le olan fotoğraflarını silmişti. 

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Hanife Gürdal kafaları karıştırdı! Dekolteli pozlarını tek tek sildi! Sebebi ise bakın ne

Lerzan'la Çok Mutlu programına tek başına katılan Gürdal,  gözyaşlarına boğularak neden boşanmak istediğini anlatmıştı.

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Hanife Gürdal kafaları karıştırdı! Dekolteli pozlarını tek tek sildi! Sebebi ise bakın ne

Gürdal, boşanmasının nedenini Kemal Ayvaz'ın ailesi olarak göstermişti.  

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Hanife Gürdal kafaları karıştırdı! Dekolteli pozlarını tek tek sildi! Sebebi ise bakın ne

Hanife, programda aslında boşanmak istemediklerini fakat Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını, Kemal'in ailesi tarafından sevilmediğini söylemişti.

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