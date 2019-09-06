Hanife Gürdal iyice soyundu mayo giyip havuzda poz verdi!
İzdivaç'ın gelin adayı Hanife Gürdal başını açtıktan şimdi de mayoyla havuz başında poz verdi. Zuhal Topal'ın programından tanınan Hanife muhafazakar olduğunu iddia ediyordu.
ATV'de ekranlarında izdivaç programı ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken, hiçbir talibimi beğenmeyen ve fenomen olan gelin adayı Hanife Gürdal son olarak başörtüsü çıkarmış ve açılma kararı aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.
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Aslen İzmirli ve 24 yaşında olan Hanife Gürdal'ın bu kararına tepki gösterenler kadar saygı duyanlarda oldu. İnstagram hesabını aktif kullanan gelin adayı son halini bolca takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor.
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Havuz başında poz verdi: Gelin adayı Hanife şimdi de sosyal medya hesabından yayınladığı havuz pozuyla adından söz ettirdi.
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Gelin adayı Hanife'nin fotoğrafına takipçileri de sessiz kalmadı. Hanife'nin fotoğrafını bazı takipçileri beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu.
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