Hanife Gürdal evlendi bakın eşi kim çıktı gelinlik dekoltesi olay oldu!

Hanife Gürdal katıldığı bir programda eşi Kemal Ayvaz ile ilgili olarak şunları söylemişti;

Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan Hanife, "Bir şey oldu. O benim fotoğraflarımı çekiyordu. Birlikte çekimler yapıyorduk. Sonrasında birbirimizi kıskanmaya başladık. Açılmadık üzerine konuşmadık ve birden sevgili olduk...