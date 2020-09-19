Hanife Gürdal eski eşine seslendi bakın ne dedi! 'Kocamla vakit geçirmek istemiyorum' diyerek ayrılmıştı

Arkamdan konuşurken düşün: Eski eşine seslenen Hanife, "Bu konuyla ilgili açıklama yapacak kadar iyi hissetmiyorum. Kendisine rica ediyorum benimle ilgili düşünme konuşma. Bundan sonra hayatımda olma. Burası benim evim, düzenimi bırakıp gitmiyorum. Emeklerimi de sana yar etmiyorum. Arkamdan konuşurken düşün. Kavga edip rezil duruma düşmek istemiyorum" ifadelerini kulandı.