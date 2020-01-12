Hanife Gürdal eşi Kemal Ayvaz'la boşanıyor mu? Olay paylaşımlar yaptı
Aniden Kemal Ayvaz ile evlenen Hanife Gürdal'ın evliliğinde kriz çıktı, nikah fotoğraflarını silen Gürdal'ın sosyal medya paylaşımları olay oldu.
İzdivaç programlarında tanınmasının ardından başını açmasıyla sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline gelen Hanife Gürdal, geçtiğimiz haftalarda apar topar evlenmesiyle şaşırtmıştı. Nikahın ardından eşi Kemal Ayvaz ile mutluluk pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Gürdal, eşiyle olan fotoğraflarını sildi.
Kemal Ayvaz ile nikah fotoğraflarını silmenin ardından ise evliliğinde kriz çıktığı iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Gürdal'ın ani evliliğine daha anlam veremeyen takipçileri fotoğrafları silmesiyle şok yaşadı.
Instagram hesabından canlı yayın yapan ve oldukça üzgün olduğu görülen Hanife'ye ayrıldınız sorusu sorulmuştu. Şimdi ise Hanife Gürdal'dan yeni paylaşım geldi.
Güral ilk olarak şu sözleri paylaştı:
"Hatalı olduğunu anlayan bir insanın bunu telafi etme çabasını gördüğümde özür beklemem. Bu bana özürden daha samimi gelir, bana sami niyet yeter"