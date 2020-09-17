Hanife Gürdal boşandıktan sonra imaj yeniledi! Son halini görenler şaşırdı
Adını ilk kez katıldığı bir evlilik programı ile duyuran ve fenomen gelin adıyla anılan Hanife Gürdal , eşiyle boşandıktan sonra imaj değişikliğine gitti.
Esra Erol’un sunduğu evlilik programında fenomen hale gelen gelin adayı Hanife Gürdal sonrasında Zuhal Topal’ın evlilik programına katılmıştı. Evlilik programlarıyla popülerliğe kavuşan Gürdal, sosyal medyayı etkin kullanan isimler arasında yerini almayı başarmıştı.
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Geniş bir hayran kitlesine kavuşan gelin adayı evlilik programlarındaki görüntüsünü baştan aşağıya değiştirmeyi seçmişti. Evlilik programlarında tessettürlü görüntüsüyle bilinen Hanife başını açmayı tercih etmişti.
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2019 yılında muradına ererek fotoğrafçı sevgilisi Kemal Ayvaz’la evlenen Hanife Gürdal 9 aylık evliliğini geçtiğimiz günlerde noktalandığını duyurdu.
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Sevilen gelin adayı boşanmanın ardından bir kez daha imajını yeniledi.
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