Hangisi Kenan? Kenan İmirzalıoğlu ile abisi ikiz gibi benziyor, görenler şoke oluyor
Best Model Of Turkey ile adını milyonlara duyuran, ardından birçok dizde rol alan Türkiye'nin yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu son olarak ekranların beğeniyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster ile izleyici karşısına çıkıyor. Meslektaşı Sinem Kobal ile hayatını birleştiren İmirzalıoğlu geçtiğimiz ay ikinci kızı Leyla'yı kucaklarına almıştı. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan yakışıklı sunucunun abisi Derviş İmirzalıoğlu ile benzerliği şoke etti....
Birçok dizide rol alarak, başarılı performansıyla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" ile izleyici karşısına çıkıyor. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu'nun özel hayatı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlü sunucunun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu paylaşan Sinem Kobal'a takipçileri "Hangisi Kenan" sorusunu sormuştu. Abisinin Kenan İmirzalıoğlu ile ikiz kadar benzerliği ise hayranlarını şoke etti. İşte haberin detayları....
Ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. 21 Ekim 2020'de ilk kızları Lalin'i kucağına alan gözde çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz aylarda ikinci bebekleri Leyla'ya kavuşan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu gündemden düşmüyor.
Türkiye'nin en yakışıklı yeni dönem jönlerinden olan ve şimdilerde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapan Kenan İmirzalıoğlu her zaman dikkatleri üzerine çekiyor.