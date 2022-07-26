Hangisi Kenan? Kenan İmirzalıoğlu ile abisi ikiz gibi benziyor, görenler şoke oluyor

Birçok dizide rol alarak, başarılı performansıyla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu şimdilerde ekranların sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster" ile izleyici karşısına çıkıyor. Meslektaşı Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren İmirzalıoğlu'nun özel hayatı takipçileri tarafından merak konusu oldu. Ünlü sunucunun abisi Derviş İmirzalıoğlu'nu paylaşan Sinem Kobal'a takipçileri "Hangisi Kenan" sorusunu sormuştu. Abisinin Kenan İmirzalıoğlu ile ikiz kadar benzerliği ise hayranlarını şoke etti. İşte haberin detayları....