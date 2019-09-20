Hangi ülkeler İHA ve SİHA kullanıyor? Hızla yayılıyor başı da ABD çekiyor

Güçlü ülkelerin savunma sanayileri silahlı ya da silahsız insansız hava araçlarında önemli bir gelişme kat ederken, kimi ülkeler de üretici olan yerlerden bu İHA ve SİHA'ları satın alıyor. Her geçen gün üretimi artan bu araçların kullanımı da gün geçtikçe yaygınlaşıyor.