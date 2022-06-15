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Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Türkiye ve dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç? Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyeleri arasına emeklilik yaşında kaçıncı sırada?

Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

TÜRKİYE'de 2000 yılı öncesinde işe girenler için kademeli emeklilik yaşı var. 2000 sonrasında ise emeklilik yaşı kadın ve erkek için farklı. Peki dünya ülkelerinde emeklilik yaşı kaç, kadın ve erkekte fark ediyor mu? OECD verilerine göre Avrupa ülkelerinin bir çoğunda kadın ve erkeğin emeklilik yaşında ayrım yok. Bizdeki gibi kadına pozitif yaklaşıp erkekten daha erken sürede emekli olma imkanı tanıyan ülkeler de var. Türkiye'deki emeklilik yaşı sürekli eleştiri konusu oluyor ve hayli yüksek bulunuyordu. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında durum şaşırtıcı. İşte dünyadaki emeklilik yaşları:

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Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Norveç
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67

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Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

İsrail
Kadın emekli yaşı: 62
Erkek emekli yaşı: 67

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Hangi ülkede kaç yaşında emekli olunabiliyor? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

İzlanda
Kadın emekli yaşı: 67
Erkek emekli yaşı: 67

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