Hangi şehirde kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü? İşte il il korona vefat sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 26 Mayıs Salı (dün) yapmış olduğu açıklamaya göre, son 24 saatte 28 vatandaşımız Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam vakası sayısı ise bugün itibarıyla 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. En çok merak edilen ise şehirlerdeki son durum oldu. Hangi ilde kaç kişinin koronavirüsten vefat ettiği de ilk kez ortaya çıktı. İşte il il koronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı....