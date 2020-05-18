Hangi renk besin neye iyi geliyor? İşte renklerine göre besinlerin yararları!
Sebze ve meyvelerin insan sağlığına pek çok yararı olduğunu hepimiz biliyoruz.Peki hangi renk sebze ve meyveler neye iyi geliyor? İşte renklerine göre yiyeceklerin yararları!
Turuncu besinler antioksidan yönünden çok zengindir. Kanserden korur, kalp hastalıkları riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirirler. Kolestrolü düşürme konusunda da oldukça faydalıdırlar.
Beyaz besinler bağışıklık sistemini güçlendirirler. Bunun yanında kolestrolü ve kan şekerini düşürürler ve kalp hastalıkları riskini azaltırlar.
Beyaz besinler içinde sarmısak, soğan, beyaz turp, mantar ve karnıbahar sayılabilir.
Beyaz un ve beyaz pirinç gibi rafine beyaz besinler rafine işlemi sırasında besin değerlerinin çoğunu kaybettikleri için aynı faydaları sağlamaz…
Mor besinlere rengini veren antosiyaninler yaşlanma karşıtı olarak rol oynar. Kemik sağlığını geliştiren mor renkli besinler, yaşlanmaya bağlı hafıza sorunlarının da önüne kalkan olmaktadır. Mor besinler arasında patlıcan, mor erik, yaban mersini, mor lahana sayılabilir.
Sağlıklı bir ciltte önemli rol oynayan sarı besinler, bunun yanında sindirim sistemini geliştirirler ve beyin fonksiyonlarını düzenlerler.Sarı besinler içinde muz, limon, ananas, sarı biber, mısır ve patatesi sayabiliriz.