Hangi renk besin neye iyi geliyor? İşte renklerine göre besinlerin yararları!

Beyaz besinler bağışıklık sistemini güçlendirirler. Bunun yanında kolestrolü ve kan şekerini düşürürler ve kalp hastalıkları riskini azaltırlar.

Beyaz besinler içinde sarmısak, soğan, beyaz turp, mantar ve karnıbahar sayılabilir.

Beyaz un ve beyaz pirinç gibi rafine beyaz besinler rafine işlemi sırasında besin değerlerinin çoğunu kaybettikleri için aynı faydaları sağlamaz…