Hangi parti seçmeni hangi sosyal medyayı kullanıyor? CHP ve AK Parti bu ankette yakın!
Sosyal medya siyasi tercihlerin de göstergesi oldu. Abdulkadir Selvi, hangi partinin hangi sosyal medya platformunu aktif kullandığını Hürriyet'teki köşesine taşıdı. İşte o yazı...
Optimar’ın temmuz ayı araştırmasında en çok kullandığımız sosyal medya platformları ile hangi parti hangi sosyal medyayı tercih ediyor sorusuna cevap arandı.
Instagram'ın yükselişi
Fotoğraf paylaşımı ve göreceli olarak daha nitelikli bir kitleye hitap etmesi Instagram’ın öne çıkmasını sağladı. En sık kullandığınız sosyal medya aracı hangisi sorusuna ankete katılanların yüzde 30.4’ü Instagram yanıtını verirken, Facebook yüzde 30.1’le ikinci. Twitter ise kısa sürede çöplüğe dönüşmesi nedeniyle üçüncü sıraya geriledi. Twitter’ı takip ediyorum diyenlerin oranı yüzde 19.6 olurken, YouTube kullanıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.5 oldu. Bu arada Tiktok’u kullanıyorum diyenler 1.4’e ulaşırken, skandallarla gündeme gelen Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı ise 0.1’de kaldı.
Kadınların tercihi Instagram
Kadınlar yüzde 30.3’le ilk sırada Instagram’ı kullanırken, onu yüzde 30.1’le Facebook takip etti. Kadınlar yüzde 19.5’le Twitter’ı, 11.4’le YouTube’u tercih ederken, Tiktok kullanımında 1.6’yla erkekleri geçtiler.
Erkeklere de haksızlık etmeyelim. Erkeklerde de sıralama da Instagram yüzde 30.5’le birinci gelirken, Facebook yüzde 30.3’le ikinci sırada yer alıyor. Erkekler Twitter’da 19.6’yla kadınları geçerken, üstünlüklerini YouTube’de sürdürüyorlar. YouTube diyen erkeklerin oranı 11.6 olurken, Tiktok’ta 1.3’le kadınların gerisinde kaldılar.
Belki şaşırtıcı olacak ama kadınlar Clubhouse’u takip etmediğini söylerken, erkeklerde Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı 0.1 oldu. Yoksa erkekler daha çok dedikoducu mu?