Hangi öğünlerde hangi besinleri tüketmeliyiz işte doğru diyetin ipuçları!

Zayıflamak niyetiyle öğün atlamak diyette en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Es geçilen öğün sonrasındaki beslenme saatinde kişi kendini daha fazla aç hissedeceği için daha çok yemek yemek isteyecektir. Bunun gibi benzeri hatalar kilo vermekten çok kilo almaya müsait hale getirir. Peki hangi öğünde neler yemeli?