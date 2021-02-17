Hangi illerde okullar tatil oldu? Yüz yüze eğitime kar engeli
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Olumsuz hava koşulları Ordu, Bartın, Giresun, Bursa, Sakarya, Samsun, Kars, Rize, Sinop, Gümüşhane ve Trabzon'un bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verilmesine neden oldu.
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili İstanbullular... Kar ve buzlanma nedeniyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım."
ORDU Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; 18 Şubat perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm okullar, halk eğitimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye ve özel öğretim kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.
BARTIN'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitime 3 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada; ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 17-18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği, il ve ilçe merkezindeki anaokulu, anasınıfı ve rehabilitasyon merkezlerinin alınan kararın dışında olduğu kaydedildi.
BURSA'nın İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.02.2021 tarihine ait hava tahmin raporuna göre hava durumunun hafif kar yağışlı olması ve hava sıcaklığının -10'a düşmesi beklendiğinden ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle taşıma merkezi okullarında eğitim öğretim faaliyetlerine 18.02.2021 Perşembe günü 1 gün süreyle uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.