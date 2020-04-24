Hangi il kaç saat kaç dakika oruç tutacak? En uzun ve en kısa oruç tutacak iller 82 il tam liste

Bugün Ramazan ayının ilk günü... Ramazan boyunca günde kaç saat, kaç dakika oruç tutacağız? En uzun süre oruç tutan iller hangileri? En kısa oruç tutan iller hangileri? Ramazanın ilk günü en kısa orucu Hatay tutacak. Hataylılar bugün 15 saat 4 dakika oruçlu kalacaklar. Ramazan ayının ilk günü en uzun orucu ise Sinop tutacak. Sinoplular ilk gün 15 saat 34 dakika oruçlu kalacaklar. Günler uzadıkça oruçlu kalınan saat ve dakika da artacak... Ramazan'ın ilk günü hangi il kaç saat kaç dakika oruç tutacak? İşte il il tam listesi...