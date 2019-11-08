Kişiliğimizi yakından etkileyen burçlara göre hangi burcun nasıl makyajlar sevdiği sizler için derledik. Burçlara göre makyaj önerilerimize de göz atarken siz de uygulamayı tercih edebilirsiniz. İşte burçlara göre makyaj tüyoları…

Hangi burç nasıl makyaj yapmalı? Farklı burçlara sahip kişiler farklı renk tonlarını ve makyaj şekillerini tercih edebilir. Kimisi makyaj konusunda iddialı olmayı severken kimisi de sadelikten yanadır.

Koç: İddialı olmayı seven Koç burcu kadınları tercihlerini de gösterişli renklerden yana kullanırlar. Bazen sadece vurucu simsiyah bir eyeliner ile çekici olmayı başarırlar. Dumanlı göz makyajı da çok yakışır.

Boğa: Boğa burcu kadınları toprak ve kahverengi tonlarını çok severler. Bu renkleri hem göz hem de dudak makyajında kullanırlar. Hem dikkat çekici hem de abartıdan uzak bir zariflikte olmayı isterler.

İkizler: İkizler burcu karakterlerindeki değişiklikleri makyaj tercihlerine de yansıtırlar. Farklı renkleri bir araya getirerek farklı kombinler yaratabilirler. Mavi ve pembe tonları sıkça kullanan kişilerdir.

Yengeç: Yengeç burcu kişileri çok hassas ve duygusal olduklarından bunu makyajlarına da yansıtırlar. Hem doğal hem de zarif görünmek onlar için önemlidir. Doğal ışıltılar içeren makyaj ürünlerini severler.

Aslan: Gösterişi seven Aslan burcu kadınları bunu makyajlarına da yansıtırlar. Dikkat çeken ve neon renklerdeki göz farlarını bile kullanırlar. Kapatıcılar ise vazgeçilmez makyaj malzemeleridir.

Başak: Başak burcu kadınları detaycı ve titiz olmalarını makyajlarına da taşırlar. Hem kusursuz görünmek hem de abartıya kaçmamak onlar için önemlidir. Cildini iyi gösteren BB ve CC kremleri çok severler.

Terazi: Hem havalı görünmek hem de abartıya kaçmamak onlar için önemlidir. Şampanya tonlarını çok seven makyajlarında da kullanan Terazi kadınları gözlerini vurgulamayı çok severler.

Akrep: Akrep burcu kadınları çekici görünmeyi severler ve buna uygun makyaj yaparlar. Özellikle siyah ve kırmızı rengi sevdikleri için bu iki renk kombini makyajlarına yansıtırlar.

Yay: Yay burcu kadınları bozulmuş ya da pürüzlü görünen makyajdan hoşlanmaz. Bu nedenle makyaj sabitleyici spreyleri her zaman yanındadır. Narçiçeği ve parlak renk tonları onlara göredir

Oğlak: Oğlak kadınları mat makyaj görünümünü çok severler. Bundan dolayı matlaştırıcı makyaj sonrası spreyleri de çantalarındadır. Genellikle kiremit tonlarını makyajlarında kullanırlar.

Kova: Kova burcu pembe tonlarını çok sever. Özellikle parlak tonlardaki makyajları tercih ederler. Onlar için sevimli bir kız çocuğu imajı yaratmak eğlenceli olur, abartıyı sevmezler.

Balık: Balık kadınları hem çocuksu hem de zarif makyajları severler. Duygusal ve romantik karakterlerini makyajlarına da yansıtırlar. Soft renklerde ve kremsi yapıda ürünleri tercih ederler.